У порядку денному - посилення співпраці у сфері оборони та безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє посольство Британії.

Зазначається, що в порядку денному - посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки.

У пресслужбі Міноборони України повідомили, що делегація Міністерства оборони Великої Британії на чолі з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом відвідала Міністерство оборони України.

"Основна мета візиту іноземних партнерів - демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - йдеться у повідомленні.

Планується обговорення пріоритетів оборонного співробітництва обох країн та актуальні питання, що становлять взаємовигідний інтерес.

Після офіційної церемонії зустрічі британська делегація вшанувала пам'ять полеглих українських захисників.

Нагадаємо, з 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли більш ніж 17500 українських військових. З минулого року воно охоплює не тільки Сухопутні війська, а й Військово-морські сили України. Британські інструктори продовжать роботу в Україні до березня 2023 року.