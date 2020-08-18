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​Міністр оборони Британії прибув до Києва з офіційним візитом

У порядку денному - посилення співпраці у сфері оборони та безпеки.

​Міністр оборони Британії прибув до Києва з офіційним візитом
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Фото: facebook.com/ukinukraine

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє посольство Британії.

Зазначається, що в порядку денному - посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки.

У пресслужбі Міноборони України повідомили, що делегація Міністерства оборони Великої Британії на чолі з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом відвідала Міністерство оборони України. 

"Основна мета візиту іноземних партнерів - демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері", - йдеться у повідомленні.

Планується обговорення пріоритетів оборонного співробітництва обох країн та актуальні питання, що становлять взаємовигідний інтерес.

Після офіційної церемонії зустрічі британська делегація вшанувала пам'ять полеглих українських захисників. 

Нагадаємо, з 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли більш ніж 17500 українських військових. З минулого року воно охоплює не тільки Сухопутні війська, а й Військово-морські сили України. Британські інструктори продовжать роботу в Україні до березня 2023 року.

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