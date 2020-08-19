Для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута Україна передала Лівану гуманітарну допомогу.

Про це інформує пресцентр Держаної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: пресцентр ДСНС

"19 серпня на світанку вантаж із медикаментами та борошном вилетів до Бейрута. Гуманітарну допомогу до Лівану Україна направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 14 серпня 2020 року №319 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2020 року №1009-р. Для цього з резервного фонду Державного бюджету було виділено 8,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед медикаментів, які українська сторона передає для потреб постраждалого населення Лівану, є 23 найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення: антигеморагічні та антитромботичні препарати, засоби для загальної анестезії, бинти, хірургічний пластир тощо - і 800 кг борошна.

Вантаж загальною вагою 4,75 тонни супроводжують співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 4 серпня у столиці Лівану Бейруті сталися два потужні вибухи. У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинули 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів та один громадянин України. Шість тисяч людей отримали поранення, ще 60 вважають зниклими безвісти.