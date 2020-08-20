Зеленський про роботу ТКГ: "зараз я дуже задоволений Леонідом Кравчуком"

Президент Володимир Зеленський вважає, що українській стороні Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання на Донбасі вдалося відродити переговори у Мінську.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині.

"Я вважаю, що наша ТКГ відродила повністю Мінські засідання. Я вважаю, що вони надихнули в принципі в Мінськ життя. Я ще говорю про той момент, коли там був Леонід Данилович Кучма. В цілому зараз я дуже задоволений Леонідом Кравчуком і знову ж вдячний Кучмі, він дуже багато роботи зробив і зараз є досягнення", - сказав президент.

Він наголосив, що завдяки домовленостям про припинення вогню майже місяць на Донбасі у лавах українських військових немає бойових втрат.

"Знаєте, уже місяць бойових поранень і бойових жертв немає. Я вважаю, що це велике досягнення - я не кажу кого і не хочу деталізувати. Це просто велике досягнення як мінімум для наших людей та їх рідних. Це перше, що виконується,... повинні постійно зустрічатися, хай поки що у відеоформаті через коронавірус, щоби ця конструкція не розвалилася. Це дуже складно. Це дуже крихка конструкція", - зауважив глава держави.

Також він нагадав про інші домовленості, що були досягнуті на засіданні ТКГ.

"Друге питання - 20 ділянок розмінування домовилися... і про ділянки розведення домовилися і передали списки на обмін, ще ми не отримали списки з тієї сторони. Далі - підтвердили зустріч радників у нормандському форматі, після радників будемо чекати продовження і зустрічей лідерів", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував "ультиматум" Російської Федерації з вимогою до українського парламенту змінити постанову про призначення місцевих виборів 2020 року відповідно до Мінських угод. Він заявив, що ніколи не підпише документів, які завдаватимуть шкоди суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.