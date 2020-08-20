Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі перемовин ТКГ щодо Донбасу

За повідомленнями ЗМІ, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Депутатка Верховної Ради, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, а також інструкції, котрими керується голова делегації Леонід Кравчук, який, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного президента.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Як народна депутатка України, звертаюся до президента Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання ТКГ, на зустрічі зовнішньополітичних радників "нормандської четвірки", що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

"Крім того, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого «особливого статусу» на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого «прямого діалогу» між українською владою та керованими з Москви терористами", - пояснила депутат.

"Виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, Кравчук пропонує ввести нове формулювання замість поняття "особливий статус" Донбасу - "особливий режим адміністративного управління".

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" діяв з 18 жовтня 2014 року по 31 грудня 2019. Згодом дію закону продовжили до 31 грудня 2020. Законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.

У жовтні 2019 року Україна узгодила "формулу Штайнмаєра", яка передбачає введення закону про особливий статус у день голосування на місцевих виборах. Він буде діяти на тимчасових засадах. Постійний статус набуде чинності, тільки якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними і відповідними міжнародним стандартам і українському законодавству.

У грудні минулого року президент Зеленський погодився затвердити особливий статус Донбасу на постійних засадах.

Президент Росії Володимир Путін прямо заявляв, що Україна повинна прописати "особливий статус" у Конституції.