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Зеленський перейнявся долею сіл і малих міст

Президент доручить Кабміну розробити концепцію їх розвитку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Кабінету Міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст. Про це він розповів під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Херсонської області, інформує пресслужба глави держави.

Фото: president.gov.ua

Глава держави зазначив, що відвідав сьогодні село Садове на Херсонщині та поспілкувався з місцевими мешканцями. На думку президента, українські села потребують системного підходу та розвитку.

"Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі працюючі органи. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає Інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема Інтернету!?" – наголосив президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що село Садове може стати прикладом "садової реформи", щоб уся Україна побачила, що має бути в кожному селі.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.

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