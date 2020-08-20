Мінський процес перетворено на фарс, - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи по Донбасу як представники ОРДЛО від Донецької області закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію у Мінському процесі, зокрема - позицію Росії.

Про це Гармаш написав у своєму фейсбуці, коментуючи засідання ТКГ, яке відбулося цими днями.

"Звертаюся до ОБСЄ і західних партнерів. Якщо ви дійсно хочете мирного діалогу, а не створення ґрунту для реального громадянського конфлікту, не закривайте очі на те, що Мінський процес перетворений в фарс. Якщо ТКГ - це Росія Україна і ОБСЄ, то діалог повинен вестися між членами ТКГ, а не аватарами РФ з Донецька і Луганська, які нічого не вирішують, а тому і не відповідають за свої дії", - заявив він.

На дімку Гармаша, всі дії РФ у переговорах спрямовані на узаконення в Україні "русского мира".

"Росія жорстко, я б сказав, по-хамськи продавлює політичну суб'єктивізація ОРДЛО. Всі її дії, в тому числі і перемир'я, спрямовані тільки на це - узаконити в тілі України ракову пухлину "русского мира". Вчора на ТКГ це було особливо помітно. Вони вже відкрито говорять про "делегації ОРДЛО", хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і відповідно не можуть мати в ній ніякої делегації. В ТКГ є лише ЗАПРОШЕНІ російською делегацією (Москва посоромилася навіть зробити їх членами делегації РФ)", - написав він у фейсбуці.

Гармаш вважає неприпустимою зайняту Росією позицію спостерігача, а не учасника процесу, заяви про те, що вона "прийме будь-яке консенсусне рішення між делегаціями ОРДО-Орлоя і Україною".

Він наголосив на тому, що цього очевидного протиріччя Мінським угодам не помічають не тільки ОБСЄ і західні партнери. "Заради збереження самої можливості мирного діалогу і підтримки Заходу це дипломатично "ковтаємо" ми", - зауважив журналіст.

"Мінськ поставили з ніг на голову. Ми наступаємо не тільки на самоповагу, а й на просту логіку", - зазначає Сергій Гармаш.

Він додає, що не має фактичних підстав не довіряти керівництву української делегації і Офісу президента, "немає підстав говорити, що ми реально піддаємося цьому тиску". Навпаки, він закликає не робити поспішних висновків. Проте заявляє: "У мене є підстави переживати, як би в гонитві за тактичними перемогами ми не прийшли до стратегічної поразки".

Сергій Гармаш розцінює поведінку Росії на Мінських переговорах як "відверте, демонстративне хамство", а також вважає неприйнятними домовленості шляхом поступок.

"Після цього поста мене можуть звинуватити у зриві стратегічних планів, може, навіть назвуть його перешкодою до чергового обміну. Але звільнити 10-100 чоловік і віддати в рабство 40 мільйонів - це не той результат, який виправдовує угоду з дияволом. Угоди з дияволом завжди закінчуються погано. Він дасть тобі все, що ти хочеш, але потім забере у мільйон разів більше", - вважає Гармаш.

Представник вимушено переміщених осіб у переговорному процесі закликає до "нормального" діалогу і додає, що виходити з ТКГ він не має наміру.

"Ще раз: або нормальний діалог, або в жопу таку «дипломатію»! Називати чорне білим я не буду! Але і виходити з процесу добровільно не стану, не чекайте!", - резюмує Сергій Гармаш.

Нагадаємо, під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині президент Володимир Зеленський заявив, що

"дуже задоволений Леонідом Кравчуком" і роботою ТКГ загалом.