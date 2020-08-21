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Експрем’єра Мальти допитали через вбивство журналістки

Це був перший офіційний допит Джозефа Муската у цій справі.

Експрем’єра Мальти допитали через вбивство журналістки
Джозеф Мускат
Фото: www.timesofmalta.com

Колишнього прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската допитали поліцейські у зв'язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції.

Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що це був перший офіційний допит Джозефа Муската у цій справі.

"Я сьогодні відповів на запитання поліції щодо заяви Йоргена Фенека щодо вбивства Дафни Каруани Галіції", - сказав Мускат.

"Хоча я не маю права розголошувати деталі, питання стосувалися тем, які вже є загальнодоступними і на які я також публічно відповів", - додав він.

Експрем’єр також наголосив, що за даними поліції він не перебуває під слідством у цій справі.

Журналістка та блогерка Дафна Каруана Галіція спеціалізувалася на розслідуваннях корупції та зв'язків мальтійських високопосадовців з організованою злочинністю. Загинула в жовтні 2017 рокув результаті підриву авто.

Раніше репортер скаржилася на погрози на свою адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційних зв'язків прем'єра республіки.

В січні правляча партія Мальти визначилася з вибором наступника прем'єр-міністра Джозефа Муската, який незадовго до того пішов з посади прем’єра. Мальтійський уряд очолив юрист Роберт Абела.

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