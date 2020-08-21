У Мінську люди утворили багатокілометровий живий ланцюг

У Мінську відбулася акція проти застосування сили до мирних демонстрантів і на знак солідарності із постраждалими, учасники якої утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Ланцюг покаяння" простягнувся більш ніж на 13 км від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на вулиці Окрестіна, куди масово привозили затриманих демонстрантів.

Люди тримали у руках біліо-червоно-білі прапори, спілкувалися та співали.

TUT.BY

Фото: TUT.BY

Одночасно по проспекту Незалежності пройшла колона прихильників Олександра Лукашенка з червоно-зеленими прапорами.

Демонстрації також відбулися в інших білоруських містах.

Нагадаємо, білоруська опозиція не припиняє акцій протесту, які почалися відразу після президентських виборів, і запланувала провести 23 серпня новий марш у центрі Мінська.