Зеленський: "Військовий парад буде, коли Україна поверне свої території"

"Наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути".

Фото: Команда Зеленського

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні не проводять військовий парад до Дня Незалежності. Про це він сказав у промові з нагоди свята, передає пресслужба глави держави.

"Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що військовий парад слід проводити, коли Україна поверне всі свої території.

“Парад у нас обов’язково буде у майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність”, - висловився глава держави.

Під час промови Зеленський попросив “не плутатись під ногами” тих, хто мав шанс розбудувати Україну, але цього не зробив.

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 29-ю річницю проголошення Незалежності.