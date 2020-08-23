На Майдані Незалежності у Києві 23 серпня поліцейські затримали чоловіка з посвідченням проросійського терористичного угруповання "ДНР". Про це повідомили у столичній поліції.

"Поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою терористичного угрупування "Донецька народна республіка".

Зокрема у нього був "військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше прикордонники Донецького прикордонного загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.