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На Майдані у Києві поліція затримала "ополченця ДНР"

Чоловік привернув увагу поліцейських підозрілою поведінкою у метро.

На Майдані у Києві поліція затримала "ополченця ДНР"
Фото: npu.gov.ua

На Майдані Незалежності у Києві 23 серпня поліцейські затримали чоловіка з посвідченням проросійського терористичного угруповання "ДНР". Про це повідомили у столичній поліції.

"Поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою терористичного угрупування "Донецька народна республіка". 

Зокрема у нього був "військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше прикордонники Донецького прикордонного загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

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