Є підстави вважати, що кошти, виділені на Музей Революції Гідності, розкрадені, - прокуратура

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Є підстави вважати, що кошти, виділені на зведення Музею Революції Гідності, були розкрадені", - зазначив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

Він поінформував, що у грудні 2018 року для реконструкції та будівництва Музею Революції були виділені кошти у сумі близько 148 млн гривень. Аванс у розмірі 80% на фірму-підрядника був перерахований негайно, а це кошти у сумі 111 млн гривень.

Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. Тому, за словами Кіпера, в липні 2020 року правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, в рамках якого перевірялося використання бюджетних коштів, виділених на спорудження музею.

Відповідно до інформації аудиторської служби, на рахунках генерального підрядника у той період зберігалося близько 10 млн гривень. Тому з’явилися підстави вважати, що виділені кошти були розкрадені.

Після отримання ухвали слідчого судді 13 листопада правоохоронні органи провели ряд слідчих дій, у тому числі обшуки, а саме в Музеї Революції та у генерального підрядника, щоб встановити та вилучити усі необхідні документи для проведення відповідних експертиз, які призначені в рамках кримінального провадження.

"Українське суспільство зацікавлене в добудові Музею Революції Гідності, а тому ми нікому не дозволимо розкрадати бюджетні кошти та маніпулювати на пам’яті героїв", - наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, у Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс.

Напередодні, 17 листопада, Музей Революції Гідності оприлюднив заклик до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади, онлайнових, друкованих, аудіовізуальних ЗМІ. У ньому йшлося про те, що в цьому році в медіа почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення "державний переворот" для позначення подій листопада 2013-го – лютого 2014 року.

Крім того, 19 листопада, Державне бюро розслідувань викликало на допити людей, які були лідерами Євромайдану. Заявником у справі є Ренат Кузьмін – чинний нардеп від ОПЗЖ.

В Офісі президента заявили, що обшуки в Музеї Революції Гідності не варто було проводити напередодні річниці Майдану.

День Гідності та Свободи в Україні відзначатимуть 21 листопада.