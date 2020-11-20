ОАСК відкрив провадження за позовом Бабікова до ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього адвоката експрезидента-втікача Януковича Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

"Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу", - сказано в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

5 листопада Бабіков заявив, що залишається на посаді першого заступника директора Державного бюро розслідувань, незважаючи на наказ про його звільнення. Він розповів, що 2 листопада в.о. директора ДБР Олексій Сухачов видав наказ про перерозподіл обов'язків між заступниками, "яким перепідпорядкував Головне слідче управління собі".

"При цьому всупереч встановленому Кабміном порядку наказ про зміну порядку не був завізований ні заступниками, ні навіть юристами, і була відсутня документальна підстава необхідності перерозподілу обов'язків", - зазначив Бабіков.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зумовлена спроба його звільнення з посади небажанням підписувати підозру стосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, про що заявив сам голова КС, Бабіков сказав, що йому відомі причини спроби звільнення його з посади, але він скаже про це пізніше.

Бабіков також зазначив, що оприлюднив на своїй сторінці у Facebook документи, що свідчать про відсутність конфлікту інтересів у нього як у першого заступника директора ДБР. При цьому він повідомив, що подав до суду позов до голови НАЗК Олександра Новікова про захист честі й гідності у зв'язку з оприлюдненням неправдивої інформації.

Ексадвокат президента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков був призначений на посаду першого заступника ДБР у січні. До приходу в ДБР Бабіков працював у юрфірмі Aver Lex, яка займається захистом Януковича. До адвокатської діяльності Бабіков працював у прокуратурі Кіровоградської, а пізніше Харківської області.

Сам Бабіков публічно заявляв, що не представляв права та інтереси Януковича, "тим паче у справах Майдану". Його слова того ж дня оскаржили документами.

Згодом "Слідство.Інфо" навело докази, що Бабіков представляв інтереси експрезидента в чотирьох справах.