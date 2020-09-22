В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов

Новим виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов.
На сайті відомства зазначено, що Сухачов призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року.
Народився у 1978 році у м. Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю: "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність". Заслужений юрист України.
З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника керівника Головного управління Центрального управління СБ України.
Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.
Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, у березні у зв'язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором виконувачем обов'язки директора ДБР було призначено Олександра Соколова.
За призначення Венедіктової на посаду генпрокурора парламент проголосував 17 березня.
Посада генерального прокурора була вакантною з 5 березня, коли Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці. Тимчасово виконувачем обов'язків генерального прокурора відтоді був його заступник Віктор Чумак, який подав у відставку після голосування Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови Державного бюро розслідувань 27 грудня. Того ж дня він призначив в.о. директора ДБР Венедіктову.
Олександра Соколова призначили заступником Венедіктової в січні. До цього він працював в УСБУ в Харківській області.