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Відновив роботу пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Через його закриття на іншому пропускному пункті виникла черга з авто.

Відновив роботу пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю
Фото: YouTube

На українсько-білоруському кордоні поновили роботу пункту пропуску "Нові Яриловичі", що був закритий з міркувань запобігання поширенню коронавірусу.

Закриття пункту пропуску “Нові Яриловичі” призвело до накопичення транспортних засобів у пункті “Виступовичі”. Про це повідомили на сайті Державної митної служби України.

"У черзі на в’їзд в Україну наразі перебуває близько 550 транспортних засобів, на виїзд — 250", - йдеться у повідомленні.

Митна служба просить громадян, перевізників та суб'єктів ЗЕД враховувати цю інформацію при плануванні поїздок через та в Білорусь.

Іноземцям заборонено в'їзд в Україну до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції у зв'язку з ситуацією в країні. 

Нагдаємо, що "Нові Яриловичі" були закриті 16 вересня після того, як біля цього пункту пропуску скупчилися паломники-хасиди, які намагалися потрапити в Україну, попри заборону на в'їзд іноземців.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.

Офіс президента вважає, що білоруська влада непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон лишається відкритим з Білоруссю, через що в Україну намагається потрапити велика кількість паломників-хасидів. 

18 вересня вранці в Держприкордонслужбі повідомили, що групу іноземців-паломників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного зупинили на кордоні з Польщею.

Станом на ранок 18 вересня біля "Нових Яриловичів" залишалися близько 700 паломників, решта повернулася углиб Білорусі. 

У другій половині дня 18 вересня паломники повністю звільнили територію КПП. Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що пункт пропуску відкриють після того, як приберуть залишене паломниками сміття.

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