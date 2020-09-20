Фото: Lb.ua

Другий день святкування іудейського нового року в Умані пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

Ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована, інформує пресслужба поліції Черкаської області.

Фото: Lb.ua

Фото: НП

Фото: НП

Зазначається, що до несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, також 6 поліцейських з Ізраїлю.

Учора, 19 вересня, за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів. Серед них - за ст. 203-1 (Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) і 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також у поліції повідомляють, що в Умані напередодні святкування Рош га-Шана поліція спільно з СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі.

У результаті злагоджених дій поліцейських порушень публічної безпеки не було допущено, запевняють у поліції.

Фото: НП

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

16 вересня в Умань через Рош га-Шана прибули понад пів тисячі поліцейських з 20 областей.