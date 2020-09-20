"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль
У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль
​​В Офісі президента озвучили умови проведення виборів в ОРДЛО
​​В Офісі президента озвучили умови проведення виборів в ОРДЛО
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
На "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання (оновлено)
На "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання (оновлено)
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
ГоловнаСуспільствоЖиття

Святкування іудейського нового року в Умані відбувається без порушень, - поліція

Ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована.

Фото: Lb.ua

Другий день святкування іудейського нового року в Умані пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

Ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована, інформує пресслужба поліції Черкаської області.

Фото: Lb.ua

Фото: НП

Фото: НП

Зазначається, що до несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, також 6 поліцейських з Ізраїлю.

Учора, 19 вересня, за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів. Серед них - за ст. 203-1 (Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) і 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також у поліції повідомляють, що в Умані напередодні святкування Рош га-Шана поліція спільно з СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі.

У результаті злагоджених дій поліцейських порушень публічної безпеки не було допущено, запевняють у поліції.

Фото: НП

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

16 вересня в Умань через Рош га-Шана прибули понад пів тисячі поліцейських з 20 областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також