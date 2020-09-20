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У гаражі харків’янина, який підірвав себе на гранаті, виявили арсенал зброї

Місце їх придбання та мета зберігання встановлюються.

Під час обшуку в гаражі загиблого внаслідок самогубства харків’янина поліція виявила арсенал боєприпасів. Крім боєприпасів чоловік зберігав зброю і складові до неї. Вилучені речові докази направлені на дослідження. Місце їх придбання та мета зберігання встановлюються.

Фото: hk.npu.gov.ua

Про це інформує пресслужба обласного управління Національної поліції.

Повідомляється, що 18 вересня у гаражі поблизу будинку по вулиці Алчевських 57-річний чоловік покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою Ф-1.

Під час огляду гаража правоохоронці виявили та вилучили три рації Kenwood та два зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, шість глушників до зброї, два оптичні приціли до гвинтівки, два корпуси гранати РГД-5 та корпус Ф-1, 2 димові гранати РДГ-2-Б, близько 2400 патронів, предмет, схожий на пістолет, три полімерні ємкості із речовиною схожою на порох, два фрагменти від пістолета та інше.

Під час огляду квартири за місцем мешкання загиблого слідчі вилучили три стволи, вогнегасник та затвор.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Люботин на Харківщині поліцейські знайшли великий схрон боєприпасів. У підвальному приміщенні гаража вилучили гранати, запали, міни, набої, тротилові шашки та інше.

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