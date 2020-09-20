Бойовики поранили військового біля Пісків

Окупанти запустили дрон за лінію розмежування, щоб спровокувати бійців ООС.

Минулої доби, 19 вересня, збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав військовий. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

Біля населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій.

Внаслідок ворожого пострілу військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї помітили поблизу Павлополя.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване біля Водяного. Бойовики запустили безпілотник типу "МЕВІК-2", який перетнув лінію розмежування.

Засобами радіоелектронної боротьби військові унеможливили подальше застосування дрона.

У штабі вважають, що ворог намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, 18 вересня окупанти на Донбасі двічі порушили перемир’я. Бойовики стріляли біля Водяного та Новотошківського.