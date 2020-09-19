Чоловіка, який побив Балуха, арештували на два місяці

Він визнав свою вину і відмовився від адвоката.

32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті колишнього політв’язня Володимира Балуха, арештували на два місяці. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець на сторінці у фейсбук.

"У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Нагадаємо, Балуха планують вивести з медикаментозного сну наступного тижня. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як важкий.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.