Фокін погодився відзвітувати перед комітетом Ради

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін візьме участь у засіданні Комітету Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, яке відбудеться 29 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат (фракція "Слуга народу") Олександр Качура.

"Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня о 15:00", - повідомив Качура.

Раніше Качура повідомляв, що звернувся до Комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч з Фокіним мала відбутися 15 вересня, але була скасована ним під приводом зайнятості і необхідності працювати в тристоронньої контактній групі.

Нагадаємо, раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов’язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками".