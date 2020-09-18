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На Україну насувається Чорна П'ятниця - коли і які особливості у 2020 році? Аткуально

На Україну насувається Чорна П'ятниця - коли і які особливості у 2020 році?

Карантин вніс свої зміни в роботу ринку, тому за останні півроку зросла кількість онлайн бутиків і комерційних сторінок в соціальних мережах. Власники бізнесу вже адаптувалися до нових реалій і готуються до Чорної п'ятниці, адже зараз це практично єдиний спосіб добре заробити. Кожен магазин буде активно боротися за увагу покупця найнижчими цінами і великими дисконтами.

Цього року Чорну п'ятницю проведуть 27 листопада і триватиме вона від 24 до 72 годин. Список всіх магазинів, які проводять Чорну п'ятницю буде опубліковано за посиланням: https://blackfriday.skidochnik.com.ua/.

Для більшості українців сезон розпродажів є очікуваною подією. Багато хто більше півроку відмовляли собі в великих покупках або зовсім економили на шопінгу. Під час Black Friday знижки діють на всі категорії товарів і складають від 15 до 70%.

Навіть якщо продаж в торгових центрах не зупинять, маркетологи роблять ставки на онлайн-шопінг з кількох причин. По-перше, багато українців уникають людних місць. По-друге, онлайн-шопінг став максимально зручним і безпечним. Регулярно безліч магазинів проводять акції і роблять знижки на свій товар, явним доказом цього є портал skidochnik.com.ua. А для невеликого відсотка людей, які все ж планують робити покупки в стаціонарних магазинах на Чорну п'ятницю, власники готують умови перебування в приміщенні згідно з усіма державними нормами.

Незважаючи на умови роботи, Black Friday все ж відбудеться, тому радимо відкласти всі дорогі покупки на листопад.

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