Ліжко BRW AZTECA - зручне сучасне ложе

Якісний сон - основа здоров'я і успішного дня. Хочете, щоб в житті настала біла смуга - тоді білосніжне ліжко з модульної колекції Azteca BRW ідеальний вибір. На такому ложі будуть снитися тільки добрі сни, а саме воно прослужить довго і стане прикрасою інтер'єру.

Які бувають ліжка Azteca BRW

Всі ліжка, які випускає фабрика «БРВ» в модульній системі Ацтека відрізняються надійністю, екологічністю і особливим дизайном. Це лаконічні світлі вироби з похилим узголів'ям. Кут узголов’я дозволяє зручно читати, дивитися телевізор. Цей елемент прикрашений декоративною планкою кольору венге. Округлі м'які форми, естетична привабливість і мінімалізм - зовнішні переваги даних ліжок. В залежності від побажань замовника ліжко може бути доповнена коробом для білизни та підйомним механізмом з ламелями. Каркас під матрац в будь-якому з обраних варіантів ліжок купується окремо. Так само як і тумбочка.

Залежно від розмірів спальні та інших вимог можна вибрати три види ліжок BRW:

односпальне шириною 90 см півтораспальне ширина у якій 140 см двоспальне з шириною 180 см.

Виробник звертає увагу, що дана ширина стосується внутрішнього короба ліжка, а фактично виріб ширше на 10-15 см. Довжина таких ліжок незмінна 220 см. Це дозволяє підібрати матрац до виробу у всіх відомих виробників.

Додатково до ліжка можна підібрати комод, шафа та інші елементи з модульної системи Ацтека.

У чому переваги ліжок Ацтека

Ліжко Azteca BRW - це базовий якісний предмет інтер'єру, який відмінно виглядає в різних стилях. Можливість доукомплектувати таке ліжко іншими елементами дозволяє створити неповторний стиль в приміщенні. Вся продукція цієї торгової марки сертифікована, виготовлена на виробничих потужностях, на сучасному обладнанні і має гарантію на термін експлуатації.

Придбати ліжко Azteca BRW можна оформивши замовлення на сайті магазину RedLight. При цьому доставка товару можливо в будь-який населений пункт країни. Оплатити обране ліжко можна будь-яким зручним способом. Для жителів столиці доступна послуга по збірці меблів і піднятті її на поверх.