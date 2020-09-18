Одному іноземцю на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Групу іноземців-паломників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного зупинили на кордоні з Польщею.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує пресслужба ДПС.

Зокрема, сьогодні вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину кордону і, організувавши взаємодію з Нацполіцією, спинили мікроавтобус "мерседес". Ним двоє громадян України перевозили від держкордону 7 паломників-хасидів.

"Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Наразі затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводиться подальша перевірка. За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, покаранням за яке передбачене позбавлення волі на строк до дев’яти років. Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Крім того, на Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він також прямував в Україну. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

"Чоловік отримав заборону в’їзду в Україну терміном на три роки. Через державний кордон його не пропущено. Паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон вилучено", - йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Окрім цього за інформацією, що надійшла від румунських прикордонників, 17 вересня вони припинили дві спроби порушення кордону. Загалом затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагаються потрапити тисячі паломників.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

16 вересня Україна закривала пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди. Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.