Ізраїльський міністр закликав повернутися додому паломників, які намагаються потрапити в Україну

Глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев Елькін, який є членом міністерської комісії з питань нацбезпеки країни, закликав повернутися додому ізраїльських паломників, які намагаються потрапити в Україну.

Про це політик заявив у Twitter.

"Незважаючи на численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити в Україну через Білорусь або Молдову, сьогодні вранці (17 вересня. -ред.) українська влада дала остаточно негативну відповідь. Українці заявили, що не дозволять в'їзд через прикордонні пункти пропуску. Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю і дотримуватися правил ізоляції після повернення", - написав міністр.

Також Зєев Елькін привітав вірян з новим роком - Рош га-Шаном.

Нагадаємо, сьогодні посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив, що уряд Ізраїлю повністю підтримує рішення України закрити кордони для всіх іноземців, зокрема і для хасидів, які намагаються перетнути українсько-білоруський кордон по дорозі до Умані.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції через складу ситуації в країні.

Незважаючи на заборону, в Україну намагаються потрапити тисячі паломників. Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

16 вересня Офіс президента Зеленського закликав Білорусь "не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників" і припинити створювати додаткову напругу на кордоні. У той же день Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди.