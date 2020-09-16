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Кравчук: "Україна виконує домовленості в “Нормандському форматі"

Українська делегація також закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші.

Кравчук: "Україна виконує домовленості в “Нормандському форматі"
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляє, що Україна послідовно виконує домовленості Паризького саміту в Нормандському форматі.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що сьогодні відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Росії та за модераторства ОБСЄ. Переговори тривали близько семи годин.

Під час засідання Кравчук наголосив, що "українська делегація поважає Нормандський формат і Мінські домовленості та готова до конструктивної й послідовної роботи задля відновлення територіальної цілісності України та досягнення миру".

"Ми завжди виконували й виконуватимемо всі домовленості, в тому числі про припинення вогню", – сказав Кравчук.

Українська делегація також закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші, зокрема шляхом належного виконання пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що повноважний представник Росії в ТКГ Борис Гризлов за підсумками засідання групи звинуватив Українську сторону у зриві угоди про додаткові заходи щодо контролю за перемир'ям на Донбасі.

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