Гризлов звинуватив Україну у зриві "перемир'я" на Донбасі

На його думку, тепер весь комплекс таких заходів доведеться обговорювати заново.

Повноважний представник Росії в ТКГ Борис Гризлов звинуватив Українську сторону у зриві угоди про додаткові заходи щодо контролю за перемир'ям на Донбасі.

Про це він заявив в середу за підсумками засідання групи, повідомляють російські ЗМІ.

На думку Гризлова, тепер весь комплекс таких заходів доведеться обговорювати заново.

"... Ми насилу добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи. Київ знову відмовився від спільної інспекції. Заявлена позиція Україна тільки підтверджує наявність порушень з її боку", - заявив Гризлов.

Гризлов зазначив з посиланням на "представники Донбасу": "відмова України від спільної інспекції означає відмову Києва від підписаних раніше додаткових заходів, від вже узгоджених рішень в рамках контролю режиму припинення вогню".

"Фактично, це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", - вважає російський повпред.

Нагадаємо, раніше в червні Борис Гризлов звинуватив Україну у фактичному виході з Мінського процесу.