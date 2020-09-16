Кабмін легалізував електронний ІПН та довідки переселенців

Федоров заявив, що уряд зробить усе, щоб спростити бюрократію для отримання послуг.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відображення в мобільному додатку "Дія" ідентифікаційного податкового номера та довідки внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Я вже писав про те, що в жовтні ми офіційно презентуємо ІПН в Дії. Нарешті цей папірець буде не потрібна.Щойно на засіданні кабінету міністрів ми легалізували електронний ІПН", - написав Федоров.

Міністр також додав, що уряд легалізував електронну довідку ВПО.

"Зробимо все, щоб спростити бюрократію для отримання послуг", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський представив державну мобільну програму "Дія" і пообіцяв зробити з України е-країну.