Такса конкуренции

Сотовые операторы используют любые методы, чтобы не допустить перехода клиентов к конкурентам. Одним из таких механизмов является плата за звонки на другие сети.

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Делов-то на копейку

Логика проста: если у ваших родственников номера одной компании, то вы не купите стартовый пакет у другой, чтобы переплачивать за звонки родне. Стоимость своих услуг по обработке "чужого" звонка фактически определяет монополист. Он заинтересован в том, чтобы людям было не выгодно пользоваться услугами других операторов. Сделать это можно, повысив стоимость тарификации.

Пять лет назад, на момент принятия решения о поэтапном приведении такс интерконнекта к экономически обоснованному уровню, за соединение некоторые компании брали примерно в 12 раз больше себестоимости. Сегодня этот разрыв сократился до 4 раз, что все-равно неоправданно дорого.

И тут суть не в прибыли. Если в ваших доходах межоператорские расчёты составляют около 3%, то будете ли вы биться за каждую копейку ставки терминации? — Не уверен. А если вы считаете, что потеряете клиентов, когда исчезнет разница в стоимости звонков на разные сети? — А это уже другое дело, вот тут можно "побороться" за абонента.

Важный нюанс. Речь не идёт о честной конкуренции равных игроков. На рынке доминируют две компании, успех которых поясняется то ли ранним стартом бизнеса, то ли инвестициями, то ли близостью к власти, а может всеми тремя факторами вместе взятыми.

Даже не прошу вас угадать, кто больше всех критиковал планы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) снизить стоимость интерконнекта с 2021 года с нынешних 12 копеек до 8 копеек за минуту.

Решение все-таки приняли в мае 2020 года, но его заблокировали Государственная регуляторная служба и Минюст якобы по инициативе Федерации работодателей Украины. Против сокращения доходов мобильных операторов выступили и ведущие бизнес-ассоциации.

Чего же хотели "протестующие"? Общественных слушаний. Что предложила "общественность"? Сделать смысловую рокировку: снижать таксы не на 4 копейки за год, а по копейке четыре года.

Регулятор принял компромиссное политическое решение: снижать тариф по 2 копейки следующие два года. Но этот вариант документа ещё должен пройти ряд согласований, регистрацию - в общем, сложный бюрократический процесс может быть длительным и непредсказуемым.

Мобильный сюрреализм

Вся эта история кажется чьим-то плохим сценарием. Монополистам в предоставлении отдельной услуги не снизили маржу, потому что против этого выступили участники общественных слушаний, представляющие их интересы.

А замечания актеров этой трагикомедии вызывают бурю эмоций. Предложения "активистов" и комментарии НКРСИ выглядят, как работа учителя над ошибками с двоечником.

Начнём с того, что в рамках процедуры принятия этого регуляторного акта прозвучало предложение ... не считать его таковым. Это все равно, что на совещании по сумме кредита от МВФ предложить вообще не брать деньги.

Некоторые инициативы разных участников просто скопированы. Понятно, что у бизнес-объединений нет штатных экспертов в каждой отрасли, но к документам можно же было подойти творчески.

К слову, Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация в постановке уже не участвовали. Надеюсь, что это не случайно. Уважаемые организации не должны служить прикрытием для продвижения интересов отдельных компаний. Иначе авторитет подобных объединений нивелируется. Ведь не сложно и не дорого заказать экспертизу предложений своих участников авторитетным специалистам и уже на основании таких выводов принимать решение по продвижению тех или иных инициатив, сохранив лицо.

Некоторые аргументы вызвали недоумение. Например, говорилось о каком-то негативном влиянии на конкуренцию с фиксированной связью. Но ее доходы на порядок меньше, чем в мобильном секторе. Кто-то реально испугался, что если за звонки на стационарные телефоны операторам будут платить больше, чем на сотовые, то это взорвет рынок? Тем более, фиксированные сети есть у "сотовых лидеров".

К слову, в свое время ставка терминации на мобильных сетях была вдвое выше, чем на фиксированных, что позволяло "мобильщикам" действительно неплохо зарабатывать. Но тогда эта диспропорция их устраивала.

Или заявление о сокращении инвестиционных возможностей. Если верить защитникам высоких такс терминации, из-за решения регулятора отрасль могла лишиться 1,6 млрд грн. Но только в сеть 4G, по их же расчётам, надо вложить в 10 раз больше. Так что "денежный хвостик", за который все равно платят абоненты, большой роли не играет в этом национальном LTE-проекте.

Да и кто сказал, что все деньги за звонки с других сетей операторы вкладывают в качество связи? Может просто бесплатно меняют телефоны абонентам, чтобы удержать их?

Как относиться к страшилкам о ежегодных потерях 8 млн грн бюджетных платежей от компании, у которой был спор с налоговой на миллиард гривен? Или возьмем сетования на то, что в Европе ставки интерконнекта выше. Так там и жизнь лучше.

Откроем годовой отчёт одной из телекоммуникационных групп с активом в Украине. Действительно, таксы у нас ниже, чем в России. Но вы равняйтесь на Пакистан и Алжир, где они практически совпадают с украинскими, или Узбекистан, где по решению суда тариф снизили до символического уровня.

На краю совести

Наконец, в качестве аргумента необходимости продлить тарифную агонию на 4 года вспомнили большие инвестиции в 4G и экономический кризис из-за COVID-19. Цинизм зашкаливает.

Во-первых, вы вкладываете в сеть LTE, чтобы зарабатывать. Это не благотворительность, требующая государственных льгот.

Во-вторых, берём отчёт той же группы за два квартала 2020 года. Из семи крупнейших стран, где она ведёт деятельность, по шести, действительно, идёт падение доходов как в январе-марте, так и в апреле-июне. Единственный "двигатель роста" — это Украина!

Украинская экономика на спаде. За полгода промышленное производство снизилось на 8,3%. И на этом фоне прибыльной структуре сетовать на кризис — просто кощунство.

А где мораль?

Можно долго рассуждать о мотивах таких действий, но понятно одно, что репутационные риски в этой ситуации отданы на откуп сиюминутным бизнес-целям. Скандал, если и будет, то забудется, а бонусы за выполненную задачу останутся на счету.

К сожалению, пока даже хорошая компания не почувствует на своём кошельке ошибочность своей политики, её трудно переубедить. Как это сделать? Воспитывать неприятие выгодных, но сомнительных с точки зрения морали и законодательства решений. Не согласен с ценностями фирмы - меняй ее. Демарш одного человека, конечно, не заметят. А если это директор крупного предприятия — ещё и минус корпоративный клиент. Тут могут задуматься.

Выглядит, скорее, как радужные мечты. Но к чему стремиться, как не к идеальной картине мира предпринимательства.

А в наших реалиях, конечно, не стоит надеяться, что кто-то признает свою ошибку, исправляя подпорченную репутацию. Будут ждать, как всегда, когда грянет гром.