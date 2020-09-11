В Красноград я потрапив випадково. Подивився розклад поїзда №126 Київ-Костянтинівка та побачив зручний час прибуття у місто. “Мотнусь, і ще в Карлівку заскочу”, - подумав я і поїхав. Ділянку Полтава-Харків, на якій розташований Красноград, модернізували під Євро-2012, тоді ж відремонтували і вокзал, зберігши при цьому його історичні риси. До станції їздять пасажирські та приміські поїзди.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

На станцію я прибув біля 6 ранку, коли праворуч від вокзалу починає працювати ринок. Людей було небагато, продавали вони городину, фрукти та макарони.

Фото: Олександр Рудоманов

Одна з перших будівель на моєму шляху виявилася поліцейським відділком. Знак долі?

Фото: Олександр Рудоманов

У місті є два старовинні особняки — історичний музей та будинок школяра і реабілітації дітей. Будинок школяра розташовується навпроти поліції, його історію я не знайшов, тому тримайте просто фоточки:

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Історичний музей — це колишній будинок земського лікаря Роберта Шиндлера. Він відомий тим, що міг працювати в найбільших містах імперії, але вирішив залишитися в Краснограді. Лікар був багатопрофільним: приймав пологи, робив хірургічні операції. Помер, заразившись тифом від пацієнта. Музей в будинку зробили совєти, націоналізувавши особняк.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Прямо навпроти розташована районна лікарня. Я зробив запит про історію цієї лікарні, але випадково направив його не в Красноград, а в Павлоград. Тому прийдеться писати ту інформацію,яку знайшов в інтернеті. Будівля ЦРЛ побудована у 1914 році на замовлення лікаря Шиндлером у стилі неоготики. Він же за свої кошти облаштував там рентген-апарат.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

В центрі міста стоїть стоїть одна з найгарніших споруд міста — земська управа 1913 року у стилі модерн.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Схожий на пожежну частину навчальний корпус - це колишнє “Присутствене місце”. Так називались адміністративні установи в Російській імперії.

Красноград має велику кількість пам'ятників.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Трохи далі від центру знаходяться залишки Більовської фортеці Української лінії - системи земляних укріплень, яку побудували в 18 сторіччі для захисту південних степових рубежів тодішньої Російської імперії. Фортецю в Краснограді побудували в 1731 році.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

З закладів, які рано працюють — пара маркетів у центрі та кіоски з шаурмою та кавою на автостанції. На Полтаву автобуси їздять не так часто, як би хотілося, тому спробуйте автостоп. Мене таким чином підкинули до Карлівки якісь пацани на ВАЗі.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

В центрі міста також розташовується сільськогосподарський технікум. Раніше це була чоловіча гімназія імені Дому Романових, збудована у 19 ст.

Фото: etoretro.ru

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Неподалік розташована будівля колишнього церковно-прихідського училища, яке відкрили у 1834 році. Зараз це один з корпусів Красноградського технікуму механізації сільського господарства.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

На ознайомлення з містом я витратив десь півтори години і ще годину пішки йшов до траси, бо не хотів сідати на автобус. Місто справило хороше враження. Це типовий маленький райцентр, і не такий депресивний, як сусідня Карлівка. До нових зустрічей!