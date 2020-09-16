Уряд схвалив стратегію боротьби з організованою злочинністю на п'ять років

Стратегія буде реалізовуватися у три етапи.

Кабінет міністрів схвалив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, яка буде реалізовуватися протягом п'яти років у три етапи.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що метою стратегії є формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю зза міжнародними стандартами.

Стратегія буде реалізовуватися у три етапи:

Перший етап - оцінка загроз тяжких злочинів і оргзлочинності (SOCTA Україна). За результатами цього будуть сформовані аналітичний висновки, які сформулюють пріоритети.

Другий етап - визначення обмеженої кількості стратегічних цілей і розробка планових заходів.

Третій етап - виконання комплексних планових заходів.

Стратегію планується реалізовувати "на підставі оптимальних рішень, які повинні враховувати практику країн-членів Європейського Союзу".

Нагадаємо, у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія в законі".

Рада 8-го скликання у 2016 році відмовилася підтримати схожий законопроєкт і ввести поняття "злодій у законі" в Кримінальний кодекс. Законопроєкт передбачав за подібну діяльність позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.