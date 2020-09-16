Кличко: Київ готовий до опалювального сезону

Столична тепломережа готова до початку опалювального сезону дочасно, якщо в цьому буде необхідність. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу. Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тисячі пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене», – сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, аби вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

«Фахівці «Київтеплоенерго» можуть оглянути справність обладнання і систем. Також закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура», – зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова також нагадав, що місто не тільки оновлює тепломережі і замінює аварійні труби (цього року оновили понад 100 км труб на найбільш проблемних ділянках). А й запроваджує новітні технології для утримання мереж.

«У новому опалювальному сезоні «Київтеплоенерго» досліджуватиме тепломережі за допомогою дронів із тепловізорами. Головне завдання такої техніки – оперативне виявлення ймовірних пошкоджень та «слабких місць» тепломереж, моніторинг стану енергетичного обладнання», – повідомив Віталій Кличко.