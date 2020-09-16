Малому підприємництву треба допомагати, а не обкладати додатковими податками, - Кучеренко

Влада мусить зосередитися на реальній допомозі малому підприємництву, а не обкладати його додатковими податками. Про це заявив кандидат на посаду мера Києва, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко під час виступу у Верховній Раді.

«Ми сьогодні на площі бачимо дуже багато людей – це представники малого бізнесу, ФОПи. Вони прийшли до нас із вами просити або відтермінувати, або змінити так звану реформу, яку було впроваджено прийняттям цілої низки законів стосовно оподаткування цих підприємців, стосовно контролю над ними, стосовно касових апаратів», – зауважив народний депутат.

За словами представника команди Тимошенко, так звані ліберальні реформи не працюють і заводять всі галузі держави у глухий кут – призводять до зростання тарифів, накопичення боргів, посилення податкового тиску.

«Країна потребує чіткої стратегії змін та професійної команди для її реалізації. Весь світ сьогодні підтримує малий та середній бізнес. Весь світ виходить з парадигми – чим більше громадяни забезпечать себе та свої родини, тим краще буде для держави. Тож час одуматися, і не рубати ту курку, яка несе золоті яйця», – наголосив кандидат на посаду мера столиці від «Батьківщини».