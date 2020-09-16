В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Британські «термінатори» для України
Британські «термінатори» для України
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві (доповнено)
Генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві (доповнено)
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
ГоловнаПолітика

Малому підприємництву треба допомагати, а не обкладати додатковими податками, - Кучеренко

На його думку, ліберальні реформи влади не працюють.

Малому підприємництву треба допомагати, а не обкладати додатковими податками, - Кучеренко
Алексей Кучеренко
Фото: Макс Левин

Влада мусить зосередитися на реальній допомозі малому підприємництву, а не обкладати його додатковими податками. Про це заявив кандидат на посаду мера Києва, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко під час виступу у Верховній Раді.

«Ми сьогодні на площі бачимо дуже багато людей – це представники малого бізнесу, ФОПи. Вони прийшли до нас із вами просити або відтермінувати, або змінити так звану реформу, яку було впроваджено прийняттям цілої низки законів стосовно оподаткування цих підприємців, стосовно контролю над ними, стосовно касових апаратів», – зауважив народний депутат.

За словами представника команди Тимошенко, так звані ліберальні реформи не працюють і заводять всі галузі держави у глухий кут – призводять до зростання тарифів, накопичення боргів, посилення податкового тиску.

«Країна потребує чіткої стратегії змін та професійної команди для її реалізації. Весь світ сьогодні підтримує малий та середній бізнес. Весь світ виходить з парадигми – чим більше громадяни забезпечать себе та свої родини, тим краще буде для держави. Тож час одуматися, і не рубати ту курку, яка несе золоті яйця», – наголосив кандидат на посаду мера столиці від «Батьківщини».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також