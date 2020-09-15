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Кличко відкрив на київській Оболоні сквер з фонтаном

У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне.

Кличко відкрив на київській Оболоні сквер з фонтаном
Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер з фонтаном на Оболоні. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував коротке відео.

"Друзі! Відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 - поруч з метро "Оболонь". До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий "архітектурними спорудами". Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями", - написав Кличко.    У пресслужбі зазначили, що в сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.

Фото: kiev.klichko.org

"Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми. Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об'єкт. Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Разом з киянами і для киян робимо наше місто гарнішим і комфортнішим!" - підкреслив Віталій Кличко.

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