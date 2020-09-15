Десять депутатських проєктів Громадського бюджету Києва дискваліфікували напередодні завершення голосування

Цілу низку проєктів Громадського бюджету (ГБ) Києва дискваліфікували напередодні завершення голосування. Таке рішення було прийняте на засіданні Громадської бюджетної комісії ввечері 14 вересня.

Комісія вирішила зняти всі проєкти, подані депутатами Київради Юлією Ярмоленко і Андрієм Андрєєвим, а також проєкти Evorank. Дискваліфікація відбулася за добу до офіційного завершення голосування за ГБ. Ці проєкти і зараз залишаються в системі для голосування, проте вони вже не будуть прийняті до затвердження, незалежно від результатів голосування.

Усі дискваліфіковані проєкти депутатів пов'язані з облаштуванням футбольних і ігрових майданчиків закладів освіти, а також з технічним оснащенням шкіл і центрів роботи з дітьми.

Юлія Ярмоленко представляє в Київраді 14 виборчий округ (Дарницький район), Андрій Андрєєв - 99 округ (Солом'янський район). Напередодні завершення голосування їх проекти були досить популярними і набрали по 1,5-2 тисячі голосів. Всього знято 10 "депутатських" проектів на суму біля 14 млн грн.

Правила ГБ не забороняють чинним депутатам бути ініціаторами і подавачами проєктів бюджету участі. Проте ця діяльність кваліфікується як громадська і вона не може бути використана з метою політичної агітації (ст. 4 Положення про ГБ).

"Депутатські проєкти були зняті саме зараз тому, що саме тепер, на початку передвиборчої кампанії до місцевих рад, з'явилися ці агітаційні матеріали і нам стало про них відомо", - пояснила в розмові з LB.ua секретар Громадської бюджетної комісії Марія Назарова.

Назарова також підтвердила, що голоси, віддані киянами за ці проєкти, втрачені остаточно, оскільки електронна система не працює так, щоб можна було повернути голоси і віддати їх за інші задуми.

"Дійсно, люди, які віддали свої голоси за ці проекти, можуть почуватися ошуканими, проте це питання до тих депутатів, які маніпулювали активністю і голосами людей, використовуючи їх для агітації за свою політичну силу", - сказала Назарова. Вона також додала, що часто депутати зловживають залученням фінансування через ГБ, тоді як їхні депутатські повноваження дозволяють їм вносити фінансування проєктів у сфері освіти і культури своїх районів у звичайні бюджетні програми Київради.

Громадська бюджетна комісія також дискваліфікувала 118 проєктів, поданих на ГБ у рамках систем проєктів Evorank. Ці "дитячі бюджети участі" не перший рік лідирують у голосуваннях ГБ, отримуючи велике фінансування. Але нещодавно керівник ГО "Клуб громадського бюджету", якій належить концепція і права на на Evorank, Володимир Басовський був включений до списку недоброчесних, і тому всі проєкти були дискваліфіковані.

На засіданні ГБК також стало відомо про те, що 14 вересня платформа для голосування за ГБ не працювала на прийом голосів протягом 10 годин, ймовірно, через хакерську атаку. Тому голосування, яке мало завершитися сьогодні, 15 вересня, буде продовжено ще на 10 годин.

Нагадаємо, ГБ Києва створювався як платформа для участі всіх мешканців міста в розподілі коштів місцевого бюджету на проєкти, актуальні для малих громад і груп.