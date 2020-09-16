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У четвер у Києві можлива гроза, до +29

На сході та півдні - сонячно.

У четвер у Києві можлива гроза, до +29
Фото: EPA/UPG

У четвер, 17 вересня, в Києві вночі без опадів, удень дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +27...+29 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України вночі без опадів, удень дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +22...+24 градуси.

На півночі України вночі без опадів, удень дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +25...+27 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с; у Вінницькій області вдень дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

На сході України сонячно, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півдні України сонячно, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Криму сонячно, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +27...+29 градусів.

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