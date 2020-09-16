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ДСНС попередила про різке зниження температури в Україні

В більшості областей очікуються заморозки. 

ДСНС попередила про різке зниження температури в Україні
Фото: sibnovosti.ru

В Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури внаслідок вторгнення арктичного повітря.

На заході, півночі, сході та в центральних областях вночі буде 2-8 градусів тепла, на поверхні ґрунту і місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси, повідомили у пресслужбі ДСНС.

18 вересня заморозки очікуються тільки на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині. Вдень прогнозується 9-15 градусів, на півдні та на Закарпатті вночі до 5-10 градусів, вдень до 14-19.

"Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°. Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. 23-25 вересня поступове підвищення температури", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що 16 вересня в Києві очікується до +29 градусів, без опадів. На заході, в центрі, на півдні також до +29 вдень, на півночі - до 26, на сході - 25. В криму сонячно, до 27 градусів.

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