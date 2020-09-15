Кабмін відкрив консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті

Лінія орієнтована на дітей, які зіштовхнулися із проблемами онлайн, та їх батьків.

15 вересня в Україні запрацювала урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті.

Про це повідомив у Facebook Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"15 вересня в Україні почала діяти Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті – 1545 (далі обрати "3").Лінія створена з метою підвищення рівня обізнаності дітей, батьків та осіб, що їх замінюють, а також спеціалістів, які працюють у контакті із дітьми щодо попередження та реагування на ризики, із якими діти можуть зіткнутися в інтернеті", - написав Кулеба.

Уповноважений з прав дитини зазначив, що консультаційна лінія, в першу чергу, орієнтована на дітей, які зіштовхнулись із проблемами онлайн, а також - дорослих, чиї діти мають проблеми в мережі інтернет.

"Спеціалісти 1545 (далі обрати "3") працюють цілодобово та надають інформацію щодо:

безпечної поведінки в цифровому середовищі для попередження насильства;

порушення прав та інших зловживань в Інтернеті;

шляхів реагування на негативний онлайн-досвід", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, у лютому в Україні запустили гарячу лінію із запобігання домашньому насильству. Додзвонитися на гарячу лінію можна за номером 1547.