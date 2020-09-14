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СБУ заблокувала провайдера, який надавав безкоштовний інтернет "ЛНР"

Приватний підприємець організував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації.

СБУ заблокувала провайдера, який надавав безкоштовний інтернет "ЛНР"
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили та припинили протиправну діяльність інтернет-провайдера, який працював на користь окупаційної влади так званої "ЛНР".

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що приватний підприємець є власником фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованій території. Використовуючи спеціальне технічне обладнання, він організував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації "ЛНР".

За можливість вести бізнес зловмисник надавав безкоштовний інтернет окупаційним адміністраціям, а сепаратисти отримали можливість не лише вільно користуватися якісним інтернетом, а й здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів.

Правоохоронці затримали власника інтернет-провайдера згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу у Харкові після повернення з окупованої території.

Під час обшуків у приміщенні фірми у Смілі правоохоронці виявили спецтехніку, електронні носії інформації, документальні матеріали, які підтверджують його протиправну діяльність.

Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 2 місяців, без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який заклав вибухівку на водозабірнику в Рівненській області.

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