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Кличко: школи поки що працюють у визначеному форматі

У випадку будь-яких змін усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників.

Кличко: школи поки що працюють у визначеному форматі
Фото: facebook/Кличко - мер

Школи у Києві, попри віднесення міста до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, продовжують працювати у визначеному форматі і за розробленими регламентами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи в зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби. Та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

"На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих. Та 97 педагогів, інфікованих COVID-19", - повідомив Віталій Кличко.

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