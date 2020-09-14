Київ до кінця року отримає 200 нових сучасних автобусів

Київ до кінця 2020 року отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 з них мають довжину 12 метрів, решта 120 - майже 19 метрів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів. Поставки відбудуться на умовах лізингу. Першу партію – близько 100 автобусів – ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту – до кінця року", – повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці в помаранчеву зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. І закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

"Головне – люди повинні розуміти, що під час пандемії, громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності – аби доїхати на роботу чи у справах. Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП «Київпастранс»", – зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що кожного дня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів і понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс".

Нагадаємо, що 10 вересня депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу".

Шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн – "Київпастрансу" та 161,8 млн грн – "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року. Втрата доходів метрополітену та "Київпастранс" спричинена зупинкою транспорту на початку карантину.