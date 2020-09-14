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Motorola розробляє новий смартфон під кодовою назвою Kiev

Він може стати найдешевшим смартфоном компанії з підтримкою 5G.

Motorola розробляє новий смартфон під кодовою назвою Kiev
Фото: Susana Gonzalez/Bloomberg News

Американська компанія Motorola розробляє бюджетний смартфон під кодовою назвою Kiev.

Телефон планують випускати у двох версіях - з більшим чи меншим обсягом пам'яті. Також у дешевшій версії не буде вбудовано NFC-функції, за допомогою якої покупки можна оплачувати через смартфон і прив'язану до нього картку. Про це пише Techniknews. Ціни обох версій поки що не розголошуються.

Пристрій буде підтримувати 5G і матиме чип Snapdragon 690, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті та можливість установлення microSD.

Окрім того, він матиме OLED-дисплей FullHD і три основні камери: 48, 8 і 2 мегапікселі, а також фронтальну камеру на 16 мегапікселів. Операційна система - Android 10.

Зазначається, що цей смартфон може стати найдешевшим у Motorola серед тих, що підтримують 5G. Його збираються презентувати вже цього року, одна точної дати не називають. 

Також відомо, що компанія розробила ще один смартфон, кодова назва якого пов'язана з Україною - Motorola Odessa. Проте його назва з виходом на ринок змінилася на Moto G9 Plus.

Moto G9 Plus
Фото: technosports.co.in
Moto G9 Plus

Нагадаємо, що у 2011 році компанія Motorola Inc. розділилася на дві - Motorola Solutions і Motorola Mobility. Останню поглинула Google, а потім продали китайській корпорації Lenovo. Смартфони виробляє Motorola Mobility, тоді як Motorola Solutions надає технологічні рішення в галузі радіозв'язку для комерційних замовників і державних структур.

Cаме в Motorola придумали мобільний телефон як такий, ця ж компанія випустила перший телефон-розкладачку і культовий телефон Razr, який був дуже популярним у середині "нульових" років.

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