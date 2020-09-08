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Світовий банк назвав суму інвестицій для забезпечення покриттям 4G і 5G в Україні

До 2025 року на це знадобиться близько 450 млн доларів США.

Світовий банк назвав суму інвестицій для забезпечення покриттям 4G і 5G в Україні
Фото: Business World Ghana

Світовий банк вважає, що для виконання Національної стратегії розвитку широкосмугового доступу (ШСД) в Україні на 2020-2025 роки знадобиться 350-450 млн доларів США.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з рекомендаціями Світового банку, до 2025 року в Україні має бути забезпечене покриття 4G для 95% населення. Покриття 5G має суцільно покривати основні автомобільні і залізничні шляхи.

Також, наполягають у Світовому банку, до 2025 року в Україні треба забезпечити підключення до ШСД зі швидкістю 1 Гбіт/с усіх об’єктів соціальної інфраструктури, що надають послуги населенню, а високошвидкісний ШСД (не менше 100 Мбіт/с) має бути доступним для всіх домогосподарств.

За розрахунками Світового банку, на покриття всіх населених пунктів високошвидкісними мережами потрібно 350-450 млн доларів США інвестицій з боку приватних компаній і держави.

Як відомо, наразі триває громадське обговорення Національної стратегії розвитку ШСД.

Нагадаємо, 17 травня минулого року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про початок роботи зі впровадження технології 5G в Україні.

Технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а в деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу - в США, Японії, Південній Кореї та Китаї - сподіваються, що технологія 5G значно прискорить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.

Першою країною у світі, вся територія якої покрита мережею 5G, стало Монако.

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