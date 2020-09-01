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Шмигаль відвідав українське підприємство, що розробляє апарати ШВЛ за швейцарською технологією

В уряді сподіваються, що Україна забезпечить апаратами ШВЛ себе і постачатиме їх на експорт.

Фото: kmu.gov.ua

Українське державне підприємство "Новатор" на Хмельниччині розпочало виробництво апаратів штучної вентиляції легенів за швейцарською технологією.

Про це повідомили у пресслужбі голови уряду Дениса Шмигаля.

"Підприємство "Новатор" уклало договір зі швейцарською компанією, отримавши технологію з виробництва кисневих концентраторів, які сьогодні є невід’ємною частиною протоколу лікування COVID-19. Важливо було на власні очі побачити виробництво та впевнитись, що виділені кошти йдуть на те, щоб Україна забезпечила апаратами себе й мала можливість постачати їх на експорт", - приводить пресслужба слова Дениса Шмигаля.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, 15 травня Асоціація анестезіологів України звернулася до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з відкритим листом, в якому висловили свою стурбованість ситуацією, що склалася навколо вітчизняних апаратів штучної вентиляції легенів. На їхню думку, вітчизняні апарати ШВЛ можуть бути вкрай небезпечні.

Раніше 12 травня на офіційній сторінці партії "Слуга народу" в Хмельницькій області з'явилося повідомлення, що "Новатор" отримав дозвіл від Міністерства охорони здоров'я "на виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів власної розробки".

16 травня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що міністерство не планувало закуповувати апарати штучної вентиляції легенів компанії "Новатор".

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