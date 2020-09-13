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У Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка

Зайнялося у квартирі, де мешкала психічно хвора людина.

У Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка
Фото: ДСНС

У Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинув чоловік. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій

Повідомлення про загорання у будинку на вул. Братиславській надійшло до рятувальників о 3 годині 13 вересня.

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі. Її локалізували о 4:03, ліквідували о 4:16.

"У квартирі, де виникла пожежа, проживала психічно хвора людина, що вже неодноразово вчиняла підпали власного житла, враховуючи відсутність нормальних зовнішніх дверей помешкання, горіння супроводжувалось значним задимленням сходової клітки", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники евакуювали 33 мешканців, з них - четверо дітей.

В ході гасіння та евакуації на 4 поверсі виявили хвору потерпілу 1945 р.н. біля власного помешкання у вкрай важкому стані. Але, на жаль, реанімаційні заходи результатів не дали, жінка померла не приходячи до тями.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, у Росії сталася масштабна пожежа у семиповерховому будинку, згоріли всі квартири на верхньому поверсі.

Про те, як діяти під час пожежі у будинку читайте у матеріалі "Пожежа в багатоповерхівці: як опанувати себе, чому не працює оповіщення і де найбезпечніше місце в квартирі".

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