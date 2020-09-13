В зоні ООС впродовж доби перемир’я не порушували

Підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі у стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Минулої доби, 12 вересня, проросійські бойовики не порушували режим припинення вогню на Донбасі. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

Від початку неділі, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим “тиші” зберігається повною мірою.

“Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання”, - йдеться у повідомленні.

Водночас визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі у стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ під час спостережного польоту на Донбасі зафіксував велику кількість техніки та озброєння проросійських бойовиків, які розміщено з порушеннями.