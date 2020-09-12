Мешканець Одещини сам зв'язався з російськими спецслужбам і запропонував, серед іншого, вбивати ветеранів ООС.

У Рівненській області Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував диверсію та передавав інформацію військового характеру. Про це повідомили на сайті СБУ.

"У травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об`єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

У вересні агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника після того, як він заклав вибуховий пристрій на Горбаківсько-Гориньградському водозабірнику.

Диверсія на об’єкті критичної інфраструктури могла б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області, зазначили в СБУ.

Кримінальну справу відкрито за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, а також про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без права внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.