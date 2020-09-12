Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала агента ФСБ, який заклав вибухівку на водозабірнику у Рівненській області

Мешканець Одещини сам зв'язався з російськими спецслужбам і запропонував, серед іншого, вбивати ветеранів ООС. 

СБУ затримала агента ФСБ, який заклав вибухівку на водозабірнику у Рівненській області
Фото: ssu.gov.ua

У Рівненській області Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував диверсію та передавав інформацію військового характеру. Про це повідомили на сайті СБУ.

"У травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об`єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

У вересні агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника після того, як він заклав вибуховий пристрій на Горбаківсько-Гориньградському водозабірнику.

Диверсія на об’єкті критичної інфраструктури могла б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області, зазначили в СБУ.

Кримінальну справу відкрито за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, а також про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без права внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також