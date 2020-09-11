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СБУ провела планові антитерористичні навчання в Маріуполі

Тренування відбувалися на кількох стратегічних об'єктах міста.

СБУ провела планові антитерористичні навчання в Маріуполі
Фото: ssu.gov.ua

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки в Донецькій і Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання в Маріуполі.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Тренування відбувалися на кількох стратегічних об'єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних.

Участь у навчаннях узяли представники регіональних підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації умовних "терористів", які, за легендою навчань, планували здійснити диверсію в місті та захопити судно в Маріупольському морському порту.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб'єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам", - зазначається в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, штаб ООС у зв'язку з навчаннями закликав мешканців Маріуполя не виходити з дому без нагальної потреби, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами. 

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