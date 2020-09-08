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На Дунаї почалися українсько-румунські навчання Riverine-2020

Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення.

На Дунаї почалися українсько-румунські навчання Riverine-2020
Riverine-2020
Фото: armyinform.com.ua

В Ізмаїлі, що на Одещині, розпочалося спільне навчання Військово-Морських Сил України та Румунії Riverine-2020, яке проводиться вже третій рік поспіль на річці Дунай.

Про це повідомляє АрміяInform.

Крім корабельно-катерних груп, до відпрацювання спільних заходів залучаються й підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Керівництво навчань ставить за мету максимально ефективно натренувати та підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Під час навчання усі тактичні елементи відпрацьовуватимуться за стандартами НАТО.

"Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай та навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у межах навчання вперше",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останніми роками через активні повені та зміну рівня води в Дунаї на різних ділянках цієї річки виявляли вибухонебезпечні предмети ще часів Першої та Другої світових війн. Тому було прийнято рішення залучити до роботи тральні групи.

Крім того, українські та румунські військові моряки разом із прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою та відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки тощо. Вони також тренуватимуться з організації зв’язку та взаємодіятимуть з літаками та вертольотами морської авіації. Учасники навчань проведуть умовну пошуково-рятувальну операцію та нададуть допомогу аварійному надводному об’єкту.

Нагадаємо, у липні українські прикордонники разом з МВС провели тренування у Чорному морі.

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