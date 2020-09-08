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В поліції розповіли деталі про побиття Балуха

У потерпілого не було при собі мобільного телефона та банківської картки.

В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
Архивне фото
Фото: Громадське

Поліція Києва встановлює обставини побиття колишнього політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха. Зараз 49-річний потерпілий перебуває у лікарні, де йому надається допомога.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух... Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізовано з тілесними ушкодження з ПКіВ «Гідропарк». Окрім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки", - йдеться у повідомленні.

Наразі створена слідча група, яка встановлюює обставини правопорушення

Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців. Окрім цього, поліцейські приїхали до лікарні, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів.

Нагадаємо, сьогодні вранці Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця.

Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Балуха та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. 

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