У Києві чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС

Він обурився через відмову продати алкоголь у вечірній час.

Фото: Facebook Поліція Києва

У Києві чоловік погрожував підірвати гранату на автозаправній станції через відмову продати алкоголь у нічний час.

Про це повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Вчора вночі на спецлінію «102» від працівників АЗС на проспекті Лобановського надійшов виклик про те, що відвідувач поводить себе агресивно та погрожує підірвати заклад. На виклик миттєво вирушили наряд поліції охорони, спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - повідомили правоохоронці.

Т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов повідомив, що чоловік тримав у руках пристрій, схожий на гранату.

Зловмисником виявився раніше не судимий 42-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Згідно з актом вибухотехніків, з місця події вилучено піротехнічний виріб - страйкбольну гранату", - додав Артем Баранов.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до районного суду із клопотанням про обрання затриманому на період досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 1 вересня в столиці у так званому урядовому кварталі затримали чоловіка з гранатою. Підозрілого перехожого поліцейські виявили під час патрулювання.