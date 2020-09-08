Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє військових на Донбасі підірвалися на міні

Поранених бійців госпіталізовано.

Двоє військових на Донбасі підірвалися на міні
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 8 вересня, у Донецькій області внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування.

Про це повідомляє оперативно-тактичне командування "Схід".

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Нагадаємо, 6 вересня в районі Новгородського на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Увечері 7 вересня стало відомо, що один з військових, який підірвався на Донбасі, помер у реанімації.

Окрім цього, в той же день підірвалися ще довє військових, які їхали гасити лісові пожежі в Луганській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також